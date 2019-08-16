- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب نادي الفتح بالأحساء استعدادًا لبدء منافسات الموسم.
سجّل هدف الفتح اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش في الدقيقة الـ83.
يُشار إلى أن فريق الفتح يستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الشباب يوم السبت القادم المصادف 24 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يحل العدالة ضيفًا على الأهلي يوم الخميس القادم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري.
الفتح يتغلب على العدالة في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-16
نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب نادي الفتح بالأحساء استعدادًا لبدء منافسات الموسم.
سجّل هدف الفتح اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش في الدقيقة الـ83.
يُشار إلى أن فريق الفتح يستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الشباب يوم السبت القادم المصادف 24 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يحل العدالة ضيفًا على الأهلي يوم الخميس القادم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:11 PM
نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب نادي الفتح بالأحساء استعدادًا لبدء منافسات الموسم.
سجّل هدف الفتح اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش في الدقيقة الـ83.
يُشار إلى أن فريق الفتح يستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الشباب يوم السبت القادم المصادف 24 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بينما يحل العدالة ضيفًا على الأهلي يوم الخميس القادم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري.
، الفتح يتغلب على العدالة في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يتغلب على العدالة في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.