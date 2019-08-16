، اتحاد القدم يطلق مبادرة لتكريم المدربين السعوديين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة لتكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات بالموسم الرياضي 2019-2020م، على أن تقام في نهاية الموسم الرياضي.
وقال الاتحاد في بيان أصدره بهذا الشأن: "تسعى اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال هذه المبادرة إلى تكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات خلال الموسم الرياضي. ويأتي ذلك دعمًا منها لمسيرة المدرب في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية".
وقد حدد الاتحاد السعودي ثلاثة معايير للتكريم، جاءت على النحو الآتي:
- الصعود إلى درجة أعلى، أو التأهل لبطولة خارجية.
- تحقيق إحدى بطولات الموسم الـ19.
- تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.
الفئة المستهدفة هي جميع المدربين بتخصصاتهم كافة في الجهاز الفني للفريق صاحب الإنجاز إذا كان الطاقم كاملاً من السعوديين، وفي حال كان الطاقم متنوع الجنسيات يتم تكريم المدرب الوطني فقط.
اتحاد القدم يطلق مبادرة لتكريم المدربين السعوديينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-16
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة لتكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات بالموسم الرياضي 2019-2020م، على أن تقام في نهاية الموسم الرياضي.
وقال الاتحاد في بيان أصدره بهذا الشأن: "تسعى اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال هذه المبادرة إلى تكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات خلال الموسم الرياضي. ويأتي ذلك دعمًا منها لمسيرة المدرب في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية".
وقد حدد الاتحاد السعودي ثلاثة معايير للتكريم، جاءت على النحو الآتي:
- الصعود إلى درجة أعلى، أو التأهل لبطولة خارجية.
- تحقيق إحدى بطولات الموسم الـ19.
- تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.
الفئة المستهدفة هي جميع المدربين بتخصصاتهم كافة في الجهاز الفني للفريق صاحب الإنجاز إذا كان الطاقم كاملاً من السعوديين، وفي حال كان الطاقم متنوع الجنسيات يتم تكريم المدرب الوطني فقط.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
10:52 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة لتكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات بالموسم الرياضي 2019-2020م، على أن تقام في نهاية الموسم الرياضي.
وقال الاتحاد في بيان أصدره بهذا الشأن: "تسعى اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال هذه المبادرة إلى تكريم المدربين الوطنيين المحققين إنجازات خلال الموسم الرياضي. ويأتي ذلك دعمًا منها لمسيرة المدرب في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية".
وقد حدد الاتحاد السعودي ثلاثة معايير للتكريم، جاءت على النحو الآتي:
- الصعود إلى درجة أعلى، أو التأهل لبطولة خارجية.
- تحقيق إحدى بطولات الموسم الـ19.
- تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.
الفئة المستهدفة هي جميع المدربين بتخصصاتهم كافة في الجهاز الفني للفريق صاحب الإنجاز إذا كان الطاقم كاملاً من السعوديين، وفي حال كان الطاقم متنوع الجنسيات يتم تكريم المدرب الوطني فقط.
، اتحاد القدم يطلق مبادرة لتكريم المدربين السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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