، الأحد .. انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ،

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تنطلق بعد غدٍ الأحد منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة بالمملكة المغربية، وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري.
وسيشارك في التصفيات ثمانية أندية هي اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.
وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة – الرفاع – الزوراء – هورسيد"، بينما تضم المجموعة الثانية أندية "البنزرتي – شبيبة الساورة – فومبوني – تيليكوم"، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الأحد .. انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-16
تنطلق بعد غدٍ الأحد منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة بالمملكة المغربية، وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري.
وسيشارك في التصفيات ثمانية أندية هي اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.
وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة – الرفاع – الزوراء – هورسيد"، بينما تضم المجموعة الثانية أندية "البنزرتي – شبيبة الساورة – فومبوني – تيليكوم"، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
10:21 PM
بمشاركة ثمانية أندية وزعت على مجموعتين
تنطلق بعد غدٍ الأحد منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة بالمملكة المغربية، وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري.
وسيشارك في التصفيات ثمانية أندية هي اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.
وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة – الرفاع – الزوراء – هورسيد"، بينما تضم المجموعة الثانية أندية "البنزرتي – شبيبة الساورة – فومبوني – تيليكوم"، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
، الأحد .. انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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