، الأحد .. انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة ثمانية أندية وزعت على مجموعتين

تنطلق بعد غدٍ الأحد منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة بالمملكة المغربية، وتستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجاري.

وسيشارك في التصفيات ثمانية أندية هي اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.

وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة – الرفاع – الزوراء – هورسيد"، بينما تضم المجموعة الثانية أندية "البنزرتي – شبيبة الساورة – فومبوني – تيليكوم"، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.