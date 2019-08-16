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أكد عبد الله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي مساء الجمعة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق مكة المكرمة - جدة السريع، بعد كوبري الحرس باتجاه جدة، ونتج منه 13 إصابة.
وأضاف: "فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 5 فِرق إسعافية لموقع الحادث، بإشراف القائد الميداني موسى القرني، وتبيَّن وجود إصابتَيْن متوسطتَيْن، و١١ إصابة بسيطة، من بينها طفلان".
وتابع "أبو زيد": "قُدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة، فيما نُقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز، و٣ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع، ورفضوا الانتقال للمستشفى".
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 11:29 PM
5 فِرق إسعافية هرعت للموقع
أكد عبد الله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي مساء الجمعة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق مكة المكرمة - جدة السريع، بعد كوبري الحرس باتجاه جدة، ونتج منه 13 إصابة.
وأضاف: "فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 5 فِرق إسعافية لموقع الحادث، بإشراف القائد الميداني موسى القرني، وتبيَّن وجود إصابتَيْن متوسطتَيْن، و١١ إصابة بسيطة، من بينها طفلان".
وتابع "أبو زيد": "قُدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة، فيما نُقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز، و٣ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع، ورفضوا الانتقال للمستشفى".
، إصابة 13 شخصًا في حادث على طريق مكة - جدة السريع ،
المصدر : الخليج 365
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