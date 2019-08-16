“absher” خطوات الاستعلام وتجديد صلاحية الإقامة 2019 عبر موقع أبشر الجديد ودفع رسوم...

الاستعلام وتجديد صلاحية الإقامة 2019 ؛ من الأمور التي تشغل بال الكثير من الوافدين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل العمل على تجديد صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين للابتعاد عن المشاكل الامنية والتي يتعرض لها الكثير من المخالفين والتي قد تصل إلى الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

وقد نبهت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، على ضرورة العمل على تجديد صلاحية الإقامة والعمل على دفع رسوم التجديد بالكامل، من أجل تفادي المشاكل الأمنية والعقوبات التي حددتها وزارة الداخلية في الفترة الماضية والتي سوف يتم تطبيقها على كافة المخالفين لأنظمة الإقامة والحدود في السعودية.

وأطلقت وزارة الداخلية السعودية في الفترة الماضية، خاصية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر التابعة للوزارة، والتي تسهل علمية التجديد.

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وأوضحت الوزارة أن تجديد الإقامة سهل للغاية من خلال بوابة أبشر التابعة للوزارة، حيث يمكن العمل على سداد الرسوم من خلال المنصة أيضاً.

خطوات الاستعلام وتجديد صلاحية الإقامة 2019

ويمكن الاستعلام وتجديد الإقامة، من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية، ثم العمل على تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الموقع، ثم العمل على تحديد طريقة الدفع المناسبة من أجل دفع رسوم التجديد للحصول على الإقامة الجديدة مع تحديد مدة التجديد من قبل الوزارة.

حيث إن ظهور الإقامة باللون الأخضر، دليل على أن الإقامة لا تحتاج إلى التجديد في الوقت الحالي، بينما في حالة ظهور الإقامة باللون الأحمر، دليل على أن الإقامة تحتاج للتجديد الفوري.