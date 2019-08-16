شاهد: مع الألعاب البحرية .. “أملج” تشهد عروض “الفلاي بورد” لأول مرة

شهدت محافظة أملج عروض “الفلاي بورد” المثيرة التي تُقام لأول مرة بها ضمن فعاليات مهرجان “شاطئ أملج” الذي تنظمه “بلو لايت” ويشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، على شاطئ الدقم السياحي.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمهرجان عبدالله النجار، أن هذه الرياضات البحرية على شواطئ أملج مثيرة للغاية ومحل متعة لمرتادي البحر من الأهالي والزوار، وتناسب مختلف شرائح المجتمع، كما يتزامن مع عروض “الفلاي بورد” الشيقة، عروض الليزر والألعاب النارية التي أضفت جمالاً على مياه البحر. وأضاف أنه يمكن بممارسة هذه الرياضة التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدلافين، حيث يقوم المستخدم بالطيران في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث، لارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات، ولمدة 10 دقائق، وتصل سرعته القصوى إلى 150 كيلومترًا في الساعة. يُذكر أن اللجنة المنظمة أنشأت مرسًى بحرياً خاصاً في أرض الفعاليات تنطلق منه قوارب النزهة أيام المهرجان في جولات بحرية للأهالي والسياح من العائلات والأفراد لتجربة الأجواء البحرية الجميلة، والاستمتاع بالألعاب البحرية الحماسية ورياضة الدبابات البحرية.
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