الداخلية: ضبط 3 ملايين و679 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3 ملايين و679 ألفًا و292 مخالفًا، خلال الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ، حتى نهاية يوم الخميس 14 / 12 / 1440هـ. وأكدت «الداخلية»، في بيان صادر عنها اليوم، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (3679292) مخالفًا، منهم (2871119) مخالفًا لنظام الإقامة، و(567575) مخالفًا لنظام العمل، و(240598) مخالفًا لنظام أمن الحدود. وأوضح بيان الوزارة، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (62114) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2704) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشار إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4136) شخصًا. وأكد إيقاف 1533 مواطنًا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1418) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 115 موقوفًا سعوديًا آخر. وأشار إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (12524) وافدًا مخالفًا، منهم (10866) رجلًا، و (1658) امرأة. وأكدت «الداخلية» إيقاع العقوبات الفورية بحق (517142) مخالفًا، وإحالة (469860) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (609463) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (912483) مخالفًا.