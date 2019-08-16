بالصور: “الهايكنج” تجربة شائقة ومغامرة وترفيه في “موسم الطائف”

منح “موسم الطائف” فرصة رائعة لعشاق مغامرات “الهايكنج” أو رياضة المشي الجبلي، عبر تنظيم فعالية متكاملة تضم المشي الجبلي مع باقة ترفيهية متكاملة مصاحبة تحت مسمى “سادة البِيد”. ويتوفر في الفعاليات والمغامرة احتياطات الأمن والسلامة، لتكون تجربة ثرية وذكرى لا تنسى، حيث ينطلق المشاركون من نقطة التجمع وسط الطائف، الساعة 1 ظهراً، إلى منطقة المخيم الجبلي، وعقب التجهيز بالملابس المخصصة والأدوات، يُبلغون بتعليمات السلامة والقواعد الصحيحة للمشي الجبلي.

وفتحت اللجنة المنظمة باب المشاركة للجميع، رجالاً ونساءً من عمر 16 إلى 60 عاماً، مع الالتزام بملابس وأحذية الهايكنج، والخوذة والنظارات الشمسية، والعصا، وحافظة للطعام وحقيبة معلقة وقِنينة مياه، وعدم ترك أثر على الإطلاق، حفاظاً على البيئة. وينقسم المشاركون عادة إلى 3 مستويات، مبتدئ ومتوسط وخبير، يرافقهم مشرفون لضمان السلامة والتنظيم وسلاسة التجربة الشائقة، ويوضح المرشد السياحي كافة المعلومات حول أنواع الصخور والأتربة والنباتات وأسماء الجبال والمعالم والممرات، ويحصل من يُنهي كامل المسار، 4 كيلومترات، على شهادة معتمدة دولية، ولقب “سيد البِيد”. وفي موسم الطائف، اختِيرت منطقتان لإقامة فعاليات سادة البِيد، كانت المرحلة الأولى في منطقة الشفا، واستمرت من بداية أغسطس حتى منتصفه، وتنطلق المرحلة الثانية على مرتفعات الهدا، من يوم 18 أغسطس، وحتى نهاية الفعاليات يوم 31 أغسطس.