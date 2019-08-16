“أبها” يلتقي غدًا قدامى الرياضيين في الداير على الملعب المنحوت بجبال الحشر

يخوض قدامى فريق نادي أبها عصر غدٍ السبت، لقاءً تنشيطيًّا مع قدامى الرياضيين في محافظة الداير على الملعب المنحوت في الصخر بجبال الحشر، كأول فريق رياضي يجري تدريباته على أرضية هذا الملعب. وكشف مالك الملعب محمد حربان الحريصي، أن هذه المواجهة تأتي «ضمن الجهود المبذولة لتسليط الأضواء حول التحفة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم». ورحب الحريصي بنجوم نادي أبها في محافظة الداير وفي جبال الحشر؛ مثمنًا لهم حضورهم.

من جانبه، عبَّر اللاعب السابق بنادي ابها أحمد محرز، عن شكره ‏للقائمين على تنظيم هذا التجمع، قائلًا «يزيدنا شرفًا كقدامى لاعبي أبها أن نكون أول فريق يحظى بشرف اللعب وتمثيل رياضيِّي عسير بهذا الملعب»، مشيدًا بما بذله مدير المركز الإعلامي بنادي أبها عبدالرحمن ميلس لتنظيم هذا اللقاء. ويُعد ملعب جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان جنوب المملكة، أول ملعب كرة قدم في العالم منحوت في الصخر ومدرجاته تشبه المدرجات الزراعية والمسارح الرومانية، وقد أقيم بجهود ذاتية من المواطن محمد حربان الحريصي، الذي عكف على نحته مدة ١٥ عامًا.