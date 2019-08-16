4 معلومات لمعرفة السلعة الأصلية من المغشوشة

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن هناك 4 معلومات ضرورية بشأن الفرق بين السلعة الأصلية والمغشوشة أو المقلدة. وقال الحسين: إن المعلومات هي أولًا جودة الصنع، وثانيًا قراءة البيانات التجارية، وأيضًا الانتباه إلى فارق السعر، وأخيرًا الاحتفاظ بالأوراق الشرائية. وتابع الحسين أنه عند شراء المتسوق من منشأة تجارية أو متجر إلكتروني وكانت السلعة معيبة، فإنه يحق للمستهلك إرجاعها ورد مبلغها، وفي حال تم الرفض، يتم تقديم البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق البيانات عبر الرابط هنا
ولفت في سياق آخر إلى أن اختلاف سعر السلعة على الرف عن الكاشير مخالفة تجارية، ولا توصف ضمن نطاق نظام مكافحة الغش التجاري.
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