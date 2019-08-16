القبض على وافدين في مكة على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة

ألقت الجهات الأمنية القبض على وافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة، إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وتضمن التوجيه تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.