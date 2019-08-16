شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُعزِّي الشيخ عبدالمحسن الحكير وأبنائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

قدَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للشيخ عبدالمحسن الحكير في وفاة حرمه موضي بنت محمد الحكير، والتي توفيت إثر مرض ألمّ بها أخيراً.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ عبدالمحسن الحكير أبنائه، ولكافة أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر والسلوان.

من جهته، عبَّر الشيخ عبدالمحسن الحكير وأبنائه عن خالص شكرهم وتقديره لأمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية.