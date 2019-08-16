شكرا لقرائتكم خبر عن «تصادم خُماسي» يُربك طريق مكة ـ جدة السريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يشهد طريق مكة ـ جدة السريع كثافة في الحركة المرورية بعد جسر الحرس باتجاه جدة، بسبب اصطدام 5 مركبات نتج عنه عدد من الإصابات.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أنه جرى مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة، والعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.