شكرا لقرائتكم خبر عن «تصادم خُماسي» يُربك طريق مكة ـ جدة السريع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)يشهد طريق مكة ـ جدة السريع كثافة في الحركة المرورية بعد جسر الحرس باتجاه جدة، بسبب اصطدام 5 مركبات نتج عنه عدد من الإصابات.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أنه جرى مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة، والعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.
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