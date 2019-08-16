- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.
وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 09:51 PM
انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.
وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.
، عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.