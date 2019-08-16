، عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.

وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.