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كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، التي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.
وأوضحت اللجنة أنه تقدم إليها 329 طلب تسجيل للاعبين السعوديين و100 طلب للاعبين الأجانب و9 طلبات للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 62 بطاقة دولية، وتم على الجانب الآخر إرسال 76 بطاقة دولية.
فيما بلغ عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127، منها 17 مخالصة مالية للاعبين المحليين، مقابل 140 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 10 مخالصات مالية. بينما بلغ عدد مخالصات اللاعبين المواليد 20 مخالصة، منها مخالصة مالية واحدة.
وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 14، واللاعبين المواليد لاعبًا واحدًا.
يُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى (المريكاتو الصيفي) ستغلق في 31 أغسطس الجاري.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 09:52 PM
كشفت أرقام فترة تسجيل اللاعبين حتى اليوم"الاحتراف": حضور 100 لاعب أجنبي.. ورحيل 140
كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، التي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.
وأوضحت اللجنة أنه تقدم إليها 329 طلب تسجيل للاعبين السعوديين و100 طلب للاعبين الأجانب و9 طلبات للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 62 بطاقة دولية، وتم على الجانب الآخر إرسال 76 بطاقة دولية.
فيما بلغ عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127، منها 17 مخالصة مالية للاعبين المحليين، مقابل 140 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 10 مخالصات مالية. بينما بلغ عدد مخالصات اللاعبين المواليد 20 مخالصة، منها مخالصة مالية واحدة.
وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 14، واللاعبين المواليد لاعبًا واحدًا.
يُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى (المريكاتو الصيفي) ستغلق في 31 أغسطس الجاري.
، "الاحتراف": حضور 100 لاعب أجنبي.. ورحيل 140 ،
المصدر : الخليج 365
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