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خيّم الحزن على منسوبي مدرسة حراء بثريبان التابعة لمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد معرفة الجميع بوفاة الشاب "عمر محمد حسن وهاس" إثر حادث مروري من جراء اصطدام مركبته بقطيع من الإبل في محافظة العرضيات العرضية الجنوبية، وذلك بعد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات بتفوُّق.
وكسا محيا أهل الفقيد ومعلميه وزملائه أثناء تقديم واجب العزاء الحزن الشديد لفَقْد الطالب بالصف الأول الثانوي "عمر"، وأجمع ذووه والكادر التعليمي في المدرسة والطلاب على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد.
وكان الفقيد قد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات قبل شهر ذي الحجة الحالي بتفوُّق، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وسط مطالبة العديد من الجهات المعنية بمحاسبة أصحاب الإبل السائبة.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 09:41 PM
اصطدمت سيارته بقطيع من الإبلالحزن يخيم على مدرسة "حراء" بثريبان بعد وفاة طالب نتيجة حادث مروري
خيّم الحزن على منسوبي مدرسة حراء بثريبان التابعة لمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد معرفة الجميع بوفاة الشاب "عمر محمد حسن وهاس" إثر حادث مروري من جراء اصطدام مركبته بقطيع من الإبل في محافظة العرضيات العرضية الجنوبية، وذلك بعد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات بتفوُّق.
وكسا محيا أهل الفقيد ومعلميه وزملائه أثناء تقديم واجب العزاء الحزن الشديد لفَقْد الطالب بالصف الأول الثانوي "عمر"، وأجمع ذووه والكادر التعليمي في المدرسة والطلاب على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد.
وكان الفقيد قد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات قبل شهر ذي الحجة الحالي بتفوُّق، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وسط مطالبة العديد من الجهات المعنية بمحاسبة أصحاب الإبل السائبة.
، الحزن يخيم على مدرسة "حراء" بثريبان بعد وفاة طالب نتيجة حادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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