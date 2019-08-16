محمد بن مسعود - الدمام - 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 09:40 PM أُطلقت من محافظة عمران "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين، أُطلقت من محافظة عمران. الكلمات المفتاحية ، "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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