السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يوجه بالقبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة



مكة المكرمة ١٥ ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ اغسطس ٢٠١٩م واس

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ألقت الجهات الأمنية القبض على وافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم ، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.

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20:55ت م

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