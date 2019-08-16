حج / الراحة والسكينة يجدها الزائر في المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

يعيش كل زائر للمدينة المنورة عند زيارته المسجد النبوي أجواء من الروحانية والسكينة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها أجهزة الدولة.

وتجولت عدسة وكالة الأنباء

وقد قامت جميع الجهات الحكومية الأمنية والخدمية بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها الميدانية التشغيلية في المسجد النبوي الشريف, حيث تشكّل جملة الخدمات المقدمة للزائرين في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – جانباً من منظومة العناية والرعاية الشاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وتهيئة كافة السبل والإمكانات لراحتهم وليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.

// انتهى //

20:01ت م

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المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسيعيش كل زائر للمدينة المنورة عند زيارته المسجد النبوي أجواء من الروحانية والسكينة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها أجهزة الدولة.وتجولت عدسة وكالة الأنباء السعودية في أروقة وساحات المسجد النبوي إذ يحرص الزوار في هذه الأيام المباركة على استثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلباً للمغفرة وشكراً لله عز وجل بعد أن من عليهم بأداء مناسك الحج.وقد قامت جميع الجهات الحكومية الأمنية والخدمية بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها الميدانية التشغيلية في المسجد النبوي الشريف, حيث تشكّل جملة الخدمات المقدمة للزائرين في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – جانباً من منظومة العناية والرعاية الشاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وتهيئة كافة السبل والإمكانات لراحتهم وليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.// انتهى //20:01ت م0091

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