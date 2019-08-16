6 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب أسنان عام (الأحساء).

. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

. أخصائي معالج الأسنان (الأحساء).

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. أخصائي النظافة الصناعية (الظهران).

. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

. أخصائي توسيع الأسنان (الأحساء).

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)