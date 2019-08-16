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الصحة العالمية تهنئ المملكة وأبطال الرعاية الصحية على نجاح الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأت منظمة الصحة العالمية، الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أيٍّ من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج.
كما شكرت المنظمة جميع من وصفتهم بـ”أبطال الرعاية الصحية” على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية لـ2.5 مليون حاج.
وزار فريق من منظمة الصحة العالمية المراكز الصحية والمستشفيات في منى ومزدلفة وعرفات، وتعرّف على العمل الذي قامت به الوزارة على أرض الواقع في مجال الكشف والوقاية من حالات الطوارئ الصحية، حيث أثبتت الزيارة الميدانية أن أنظمة الإنذار المبكر في المكان كانت تعمل بشكل جيد.
وكانت المملكة قد استعانت بأحدث الإمكانيات والقدرات التكنولوجية الخاصة بالطب والتجهيزات الوقائية لمنع انتشار الأمراض في واحدٍ من أكبر التجمعات البشرية سنويًّا في العالم.
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