شكرا لقرائتكم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقتها الميليشيا من عمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-16 اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقتها الميليشيا من عمران متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران. وأكد التحالف أن استمرار إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية للطائرات بدون طيار يعبر عن خسائرها وواقعها على الأرض.









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