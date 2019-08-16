اخبار السعوديه

الراحة والسكينة ترتسم على وجوه زوار المسجد النبوي 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم الراحة والسكينة ترتسم على وجوه زوار المسجد النبوي  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-16

الراحة والسكينة ترتسم على وجوه زوار المسجد النبوي 

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

يعيش كل زائر للمدينة المنورة عند زيارته المسجد النبوي أجواء من الروحانية والسكينة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها أجهزة الدولة.
وتجولت عدسة وكالة الأنباء في أروقة وساحات المسجد النبوي إذ يحرص الزوار في هذه الأيام المباركة على استثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلباً للمغفرة وشكراً لله عز وجل بعد أن من عليهم بأداء مناسك الحج.


وقد قامت جميع الجهات الحكومية الأمنية والخدمية بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها الميدانية التشغيلية في المسجد النبوي الشريف, حيث تشكّل جملة الخدمات المقدمة للزائرين في مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جانباً من منظومة العناية والرعاية الشاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وتهيئة كافة السبل والإمكانات لراحتهم وليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراحة والسكينة ترتسم على وجوه زوار المسجد النبوي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا