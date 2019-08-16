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الأحساء الأعلى ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم

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2019-08-16

الأحساء الأعلى ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن الأحساء كانت هي المنطقة الأعلى ارتفاعًا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، حيث سجلت 46 درجة مئوية.

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وأوضحت الأرصاد أنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، فإن درجة الحرارة الأعلى بعدها كانت في الرياض، والدمام، ومكة المكرمة، والقيصومة، مسجلين 45 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات الطائف.





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