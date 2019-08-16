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2019-08-16 فعاليات وأنشطة وهدايا بمراكز تأهيل الإناث بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية والقدس والمجمعة والخرج ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وضمت الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة المقدمة للمقيمات فيها؛ بهدف إدخال السرور والبهجة على أنفسهن، حيث أقيم حفل معايدة في هذه المراكز، وتم تقديم الهدايا والحلويات وإعداد ولائم الإفطار والغداء، بالإضافة إلى إقامة المسابقات الترفيهية وحفلات الشواء، كما نظمت المراكز رحلات متعددة للمقيمين إلى المراكز التجارية والاستراحات والفنادق والمطاعم واستقبلت مراكز التأهيل الشامل الفرق التطوعية وأهالي المقيمات، حيث شاركوا النزلاء فرحتهم بالعيد، وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم لإدخال الفرح والسرور. Advertisements وزار قسم الضيافة في مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس والمجمعة المرضى في مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك خالد بالمجمعة؛ لتهنئتهم بالعيد وتوزيع الورود والهدايا عليهم. واستضاف مركز التأهيل الشامل بالمجمعة فرقة تمكين المجتمعي التابعة لمركز عبدالعزيز الشويعر بجلاجل، حيث قدموا هدايا للنزلاء وأقاموا الأركان الترفيهية لهم. الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات والبرامج تأتي لتؤكد اهتمام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بكافة الفئات المشمولة بالرعاية وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم والسعي لدمجهم بالمجتمع الخارجي.









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