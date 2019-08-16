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أكثر من 16500 حاج يستعدون للمغادرة عبر إياب وهذه أهداف المبادرة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن أكثر من 16500 حاج يستعدون للمغادرة من المطار عبر مبادرة إياب، التي أطلقتها هيئة الطيران المدني لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.
ومبادرة إياب تهدف إلى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل وشحن أمتعة المسافر من مقر إقامته وتسجيل مغادرته آليًّا لتحسين وتسهيل إجراءات المغادرة عبر مطارات المملكة.
أما أبرز أهداف المبادرة فهي تقليل مدة الانتظار ونقل الأمتعة بشكل مسبق وأيضًا تجربة ضيافة إبداعية، حيث تستهدف في مرحلتها الأولى دول إندونيسيا والهند وماليزيا بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة والجوازات والجمارك وجهات أخرى.
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