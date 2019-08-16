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يملك صك أرض فكيف يستفيد من منتجات الإسكان ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الإسكان، أنه في حالة تملك صك أرض يمكن التقديم والاستفادة من مبادرة البناء الذاتي أو مبادرة شراء وحدة من السوق فقط.
وقالت الإسكان: إن منتجات الوزارة هي: (فيلا- تاون هاوس- شقق- أرض- مبادرة البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق)، علمًا بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي هنا
جدير بالذكر أن سكني هو برنامج مخصص للمواطن بالدرجة الأولى، لتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة من خلال خطوات سهلة وسلسة، وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فيما تكون هذه الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية؛ وذلك لتسريع عملية الحصول على المسكن الأول.
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