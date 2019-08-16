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هل يصح قياس الضغط أثناء الوقوف؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن هل يصح قياس الضغط أثناء الوقوف؟
وقال النمر: إنه إذا كان المقصود المتابعة اليومية لقياس الضغط فينصح أن يكون الشخص جالسًا على كرسي أو ما شابه، ولا يصح قياسه قائمًا ولا مضطجعًا.
وأوضح النمر في سياق آخر، أن حليب الإبل ليس مضرًّا للقلب، بل هو أقل كلسترولًا من حليب البقر والضأن.
ولفت إلى أن أسباب الشعور بالتعب والإرهاق والخمول عديدة، منها قلة النوم، والجفاف وقلة شرب الماء.
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