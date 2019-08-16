الان تتابع التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 9:00 م, 16 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران

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