الان تتابع القبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وأمير مكة يوجه بترحيلهم وتكريم المبلّغ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة الخليج 365 حجب العصيمي
ألقت الجهات الأمنية، القبض على وافدين في “الشميسي” بالقرب من العاصمة المقدسة مكة المكرمة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.
جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن للحظة عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.
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