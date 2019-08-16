شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: القبض على وافدين حاولوا توزيع لحوم نافقة.. والترحيل ينتظرهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على وافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة، كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.

وتضمن توجيه الأمير خالد الفيصل تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المُبلِّغ عنهم.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي، ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.