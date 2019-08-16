شكرا لقرائتكم خبر عن «زيادة الأحمال» تحرق «سوبر ماركت» في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في الطائف اليوم (الجمعة)، حريقاً اندلع في «سوبر ماركت» بحي عوده، بسبب زيادة الأحمال الكهربائية. أخمدت فرق الدفاع المدني في الطائف اليوم (الجمعة)، حريقاً اندلع في «سوبر ماركت» بحي عوده، بسبب زيادة الأحمال الكهربائية. وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.



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