السعودية | توجيه بالقبض على شبان اعتدوا على مقيمة في جازان

شكرا لقرائتكم توجيه بالقبض على شبان اعتدوا على مقيمة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتدت مجموعة شبان على سيدة مقيمة خلال قيامها بعملها بحديقة محافظة العيدابي التابعة لمنطقة جازان جنوب السعودية، الخميس، وقام الشبان بتصرف مستهتر ومضايقة المرأة التي تقوم بعمل تأجير دراجات أطفال بالحديقة العامة لكسب قوتها، ما دعا السيدة لمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

في الوقت نفسه. وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بالقبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، والتحقيق معهم.

كما أكد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، أنه ستتم محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم للجهات المختصة، موجها بدعم المرأة وتسهيل وتنظيم عملها بالصورة المناسبة.