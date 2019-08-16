محمد بن مسعود - الدمام - استفاد من برنامجها 7 حجاج ومرافقوهم نفذت جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار، في موسم حج هذا العام 1440 هـ، بدعم من وقف الوفاء الخيري، برنامج الحج للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لأول مرة على مستوى منطقة المدينة المنورة؛ حيث جرى البحث عن حملة مناسبة ومخيماتها مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وتم الاتفاق مع أحد القطاعات الخاصة، تحجيج سبعة من مستفيدي الجمعية منهم خمسة رجال وامرأتان، يرافقهم مدير عام الجمعية والمشرف العام على البرنامج عبدالمحسن القشعمي، والباحث الاجتماعي بالجمعية والمدير التنفيذي للبرنامج أحمد الأيوبي، إضافة إلى المفتي الخاص بالحجاج ومتطوع ومتطوعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحجيج مرافق مع كل حاج بالنسبة للرجال، ومرافق ومحرم بالنسبة للنساء، ليصبح العدد الكامل لحجاج الجمعية عشرين حاجاً.

وانطلق الحجاج إلى مكة المكرمة في اليوم السابع من ذي الحجة، بعد صلاة العصر بواسطة باص الحملة، وقد وصل الحجاج ليلة الثامن من ذي الحجة وأدوا مناسك الحج بما فيها رمي الجمرات بأنفسهم في يسر وسهولة، بمساعدة طاقم الجمعية والمرافقين والمتطوعين.

يذكر أن برنامج الحج الأول للجمعية حقق نجاحاً باهراً، رغم قلة الإمكانات والكوادر البشرية والإعلامية، وطموح الجمعية أن يكون لديها حملة خاصة في العام المقبل، بباصاتها المجهزة وكوادرها المتخصصة، وذلك لتتمكن من تحجيج عدد أكبر من مستفيديها. Advertisements

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 08:46 PM استفاد من برنامجها 7 حجاج ومرافقوهم "حركيّة طيبة" تتم حج عدد من مستفيديها لأول مرة بالمدينة المنورة "حركيّة طيبة" تتم حج عدد من مستفيديها لأول مرة بالمدينة المنورة نفذت جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار، في موسم حج هذا العام 1440 هـ، بدعم من وقف الوفاء الخيري، برنامج الحج للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لأول مرة على مستوى منطقة المدينة المنورة؛ حيث جرى البحث عن حملة مناسبة ومخيماتها مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وتم الاتفاق مع أحد القطاعات الخاصة، تحجيج سبعة من مستفيدي الجمعية منهم خمسة رجال وامرأتان، يرافقهم مدير عام الجمعية والمشرف العام على البرنامج عبدالمحسن القشعمي، والباحث الاجتماعي بالجمعية والمدير التنفيذي للبرنامج أحمد الأيوبي، إضافة إلى المفتي الخاص بالحجاج ومتطوع ومتطوعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحجيج مرافق مع كل حاج بالنسبة للرجال، ومرافق ومحرم بالنسبة للنساء، ليصبح العدد الكامل لحجاج الجمعية عشرين حاجاً.

وانطلق الحجاج إلى مكة المكرمة في اليوم السابع من ذي الحجة، بعد صلاة العصر بواسطة باص الحملة، وقد وصل الحجاج ليلة الثامن من ذي الحجة وأدوا مناسك الحج بما فيها رمي الجمرات بأنفسهم في يسر وسهولة، بمساعدة طاقم الجمعية والمرافقين والمتطوعين.

يذكر أن برنامج الحج الأول للجمعية حقق نجاحاً باهراً، رغم قلة الإمكانات والكوادر البشرية والإعلامية، وطموح الجمعية أن يكون لديها حملة خاصة في العام المقبل، بباصاتها المجهزة وكوادرها المتخصصة، وذلك لتتمكن من تحجيج عدد أكبر من مستفيديها. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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