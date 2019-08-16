محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب وليد بن سعد الخاطر، مساء أمس الأول، بزواجه من كريمة علي بن حامد الكلي، في محافظة بلجرشي؛ وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الشاب الخاطر، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. "الخاطر" يحتفل بزواجه في بلجرشي Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-16 احتفل الشاب وليد بن سعد الخاطر، مساء أمس الأول، بزواجه من كريمة علي بن حامد الكلي، في محافظة بلجرشي؛ وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الشاب الخاطر، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 08:28 PM احتفل الشاب وليد بن سعد الخاطر، مساء أمس الأول، بزواجه من كريمة علي بن حامد الكلي، في محافظة بلجرشي؛ وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ الشاب الخاطر، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. ، "الخاطر" يحتفل بزواجه في بلجرشي ،

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