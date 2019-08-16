، رحلة الإسكان التنموي في يوليو.. تُسلم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في 19 محافظة ومدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف التقرير المرئي للإسكان التنموي لشهر يوليو الماضي، عن تسليم الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة في 19 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك بالتعاون مع شركائه من الجمعيات الخيرية.

عرّف الإسكان التنموي -في تقريره الشهري- بالجمعيات التي شاركت في تسليم الوحدات؛ فيما عبّرت الجمعيات من جانبها وعبر حساباتها الرسمية على "تويتر" عن اعتزازها بالشراكة مع الإسكان التنموي، وخدمة مستفيديها من الأسر الأشد حاجة.

وتأتي أهمية الشراكة مع الجمعيات؛ لكونها الأقرب للأسر والأعرف بتفاصيل وظروف ودرجة احتياج الأسر والأولوية في تأمين المسكن؛ فمن خلال الحالات التي تقوم الجمعيات بدراسة حالتها وبحثها اجتماعيًّا؛ يتم رفع قوائم الأسر الأشد حاجة منها للإسكان التنموي؛ ليقوم الإسكان التنموي من جهته بدعم وتمكين الجمعيات من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة لانتفاع الأسر منها طوال مدة الاحتياج.

يشار إلى أن الإسكان التنموي يخدم فئة الأسر الأشد حاجة في المجتمع، من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين في بوابة الدعم السكني "إسكان"، عبر ما يقارب 300 جمعية في أنحاء المملكة، تم إبرام اتفاقيات شراكة معها.