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رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.
ونوه "بن فويز"، في تصريح له، إلى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- بضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة، مؤكدًا أن منظومة التطوير في خدمات الحج تجسّد اهتمام الدولة وقادتها وأولويتها؛ استشعاراً لشرف الخدمة وواجب الشرع.
وفي ختام التصريح دعا "بن فويز" الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 08:16 PM
نوه لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وقال: منظومة تطوير تجسد رعاية الدولة
رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.
ونوه "بن فويز"، في تصريح له، إلى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- بضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة، مؤكدًا أن منظومة التطوير في خدمات الحج تجسّد اهتمام الدولة وقادتها وأولويتها؛ استشعاراً لشرف الخدمة وواجب الشرع.
وفي ختام التصريح دعا "بن فويز" الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
، "بن فويز" يرفع التهنئة للقيادة لنجاح موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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