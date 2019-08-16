أصدرت الدائرة الثانية عشرة لأعمال الحج، حكمًا ابتدائيًّا على وافد أفريقي بالسجن ١٠ سنوات، وغرامة مالية قدرها ٥٠ ألف ريال، وإيداع مبالغ ضُبطت مع الوافد من عملات بلاده، لدى الهيئة العامة للولاية العامة على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، وإلزامه بدفع مبلغ مالي للمدعي في الحق الخاص.
وكان المواطن خالد عبيد المطرفي، قد تمكن من كشف الوافد، وساهم في القبض عليه؛ حيث كان الوافد يحاول استبدال العملة المزيفة من المواطن الذي كان يعمل في محل لبيع المواد الغذائية بالمشاعر المقدسة. وأشار المواطن إلى أن الوافد طلب منه صرف ١٠٠ دولار، وعندما كان المواطن يهم بصرفها طلب من الوافد الانتظار لكي يتحقق من سلامة الورقة النقدية؛ ولكن الوافد حاول الفرار؛ مما دفع المواطن لملاحقته، وفي هذه الأثناء تمكّن رجال البحث الجنائي من استيقاف الوافد وضبطت معه حقيبة بداخلها ٢٤ ألف دولار تَبَيّن أنها مزيفة. وأحيلت القضية للدائرة الثانية عشرة لأعمال الحج، والتي نظرت القضية وأصدرت حكمها الابتدائي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالسجن والغرامة على وافدٍ حاول ترويج دولارات مزورة في الحج.. مواطن نجح في اكتشاف جريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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