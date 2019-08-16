رغم العروض الجاذبة .. لماذا ترتفع أسعار تأجير السيارات ؟

على العكس مما تطرحه شركات ومكاتب تأجير السيارات من عروض وتخفيضات للأسعار، بالتزامن مع حلول المواسم والأعياد، إلا أن متعاملين مع تلك المكاتب أكدوا وفقًا لـ«عكاظ» أن العديد منها تتعمد اقتراب حلول الأعياد وترفع أسعارها، وأن العروض التي تقدمها تكون لمدة 48 ساعة فقط حتى تضمن إقبال المواطنين عليها، وبعدها تتجه لزيادة الأسعار كما تريد. وبينوا أن زيادة الطلب على التأجير للزواجات أو الترفيه أثناء الإجازات الدراسية يعزز اتجاه مكاتب التأجير في زيادة الأسعار، مع اشتراط المكاتب اشتمال سعر التأجير على مبلغ تأمين على السيارت مدفوع مقدما.

وأوضحو أن الأسعار تبدأ من 70 – 170 ريالا لإيجار السيارات العادية، أما بالنسبة للسيارت الفارهة فإن إيجارها يوميا يراوح بين 750- 2600 ريال، حسب ماركة السيارة وسنة الموديل. وقال أنس القرني (متعامل): «كثير من مكاتب السيارات تطرح عروضا متنوعة تحفز المواطنين والمقيمين على استئجار السيارات، إلا أن أسعار التأجير اليومي قد تصل لأكثر من 120 ريالا، ولموديلات ليست بالجديدة». وأضاف محمد وجدي (متعامل): «في عيد الأضحى الحالي ذهبت لأحد مكاتب السيارت الذي طرح عرضا عبر الإنترنت والصحف لمدة 5 أيام ويومين مجانا، وعندما اتفقت على مبلغ التأجير، فوجئت بموظف المكتب يطلب الحصول على مبلغ تأمين قدره 5000 ريال، فتركت المكتب وانصرفت».

وذكر إبراهيم الغامدي (متعامل) أنه توجد مكاتب تأجير سيارات تطرح عروضا مؤقتة تصل نسبة الخصم بها إلى نحو 40 أو 50% لمدة 48 ساعة فقط، حتى تضمن إقبال المتعاملين عليها، ومن ثم ترفع الأسعار بعدها. من جهته، أوضح نور الدين علي (مسؤول بأحد مكاتب تأجير السيارات) أن الأعياد تمثل مواسم مهمة لجميع مكاتب السيارت، إذ يزداد الإقبال على التأجير للتمتع بالأعياد، إضافة إلى وجود زواجات في تلك الفترة، التي تتطلب وجود سيارات ذات أنواع وموديلات حديثة، خصوصا الأمريكية. وحول زيادة الأسعار، نوه إلى أن المكاتب تنتظر مواسم الأعياد لتعويض بقية أوقات العام التي يكون بها الإقبال محدودا بعض الشيء، لتسديد بنودها المختلفة، خصوصا رواتب العمالة وإيجارات المكاتب.