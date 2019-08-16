صور.. الحجاج والمصلون يؤدون صلاة أول جمعة بعد انتهاء الحج بالحرمين الشريفين

أدى جموع المصلين صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك في أول جمعة عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ، حيث امتلأت أروقة وساحات المسجدين بالمصلين. وتمكن المصلون من أداء صلاتهم بكل طمأنينة ويسر وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وقد حرصت الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة على تنظيم حركة المصلين والوقف على راحتهم.

وهنأ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة، حجاج بيت الله الحرام بإتمام نسكهم متمنياً لهم القبول، مبيناً أن عبادة الله لا يحدّها زمان ولا مكان، فيجب على الجميع الحرص على طاعة الله ومرضاته، وأن يجعلوا حجهم فرصة للانتقال من حياة الغفلة والإعراض عن الله، إلى حياة الاستقامة والإقبال عليه. من جهته، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين آل الشيخ ذات المعاني والمقاصد، حاثاً الحجاج على المحافظة على الاستقامة في مقبل أيامهم، كما دعا مَن ضيعوا مواسم الخيرات وأسرفوا على أنفسهم بالذنوب والموبقات، للعودة إلى طريق الاستقامة والتوبة إلى الله عز وجل، مشيراً إلى أن نداء الله لهم ينبض بالرحمة والود مهما عظمت ذنبوهم وعلت سيئاتهم.