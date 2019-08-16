سقط في بئر بعمق 11 مترا … نهاية صادمة لحياة شاب في مهد الذهب !

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.
وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.
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