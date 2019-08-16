مبادرة «إياب» تنهي إجراءات السفر من محل الإقامة لحجاج 3 دول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة (إياب)، التي تهدف إلى تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليًّا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، في بيان، إن المبادرة تستهدف خلال حج هذا العام 1440هـ الحجاج المغادرين إلى دول «إندونيسيا، والهند، وماليزيا».

وإضاف المنصوري، أن الهيئة تسعى من خلال مبادرة (إياب) إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر وتسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتيسير عودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم.

وأشار إلى أن مبادرة (إياب) أطلقت خلال هذ حج هذا العام بشكل تجريبي وستخدم نحو 30 ألف حاج بالمرحلة الأولى في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مضيفًا أنه سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة خلال السنوات المقبلة.

وتهدف مبادرة (إياب) إلى تسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم عن طريق إجراءات وتطبيقات ميسرة تنهي إجراءات قبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج وتسجيل مغادرتهم آليًّا قبل الوصول إلى المطار، وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة لهم.