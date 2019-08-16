بالصور.. «الدفاع» تشارك في مهرجان سوق عكاظ 2019 بالطائف

تشارك وزارة الدفاع خلال شهر أغسطس الجاري، في مهرجان سوق عكاظ بنسخته الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف، من خلال جناح يعكس الثقافة العسكرية، يتضمن معرضًا عسكريًّا مصاحبًا.
ويقع جناح وزارة الدفاع في سوق عكاظ، إلى جانب عدد من الجهات والدول التي تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي، يعكس الإرث الثقافي والتاريخي المتنوّع.
ويقدم جناح وزارة الدفاع جناحًا يحوي تاريخ القوات المسلحة بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من المدرعات والدبابات والطائرات المقاتلة المستخدمة في القوات المسلحة، إضافة إلى عروض لمجموعة من أفراد القوات المسلحة بكامل عتادهم، وسيشاهد الزائر لسوق عكاظ لوحة تذكارية سطَّر فيها أسماء شهداء القوات المسلحة من منسوبي منطقة الطائف.
وفي مهرجان سوق عكاظ الذي يعد أحد أهم المهرجانات الثقافية الترفيهية السنوية في المملكة العربية السعودية، تحرص وزارة الدفاع من خلال جناحها على إبراز وتقديم الخدمات كافة، التي يحتوي عليها جناح وزارة الدفاع .
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