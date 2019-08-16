«طبية الملك عبدالله» تنقذ حاجّة يمنية من «جلطة رئوية حادة»

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من إنقاذ حاجة يمنية في العقد الرابع من عمرها، بعد أن أصيبت بجلطة رئوية حادة.

واستقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية، المريضة بشكل عاجل، حيث كانت تعاني من ضيق مفاجئ في التنفس وآلام في الصدر، وتم فورًا إخضاعها للفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، ثم باشر الحالة فريق من قسم أمراض الصدر بقيادة الدكتور عيد القرشي، وتبين بعد الفحوصات وجود جلطة رئوية تتطلب تدخّلًا عاجلًا لإنقاذ حياتها.

واجتمع الفريق الطبي لوضع خطة العلاج، حيث قام فريق الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور المأمون جستنيه، بإجراء القسطرة لإذابة الجلطات وتكللت العملية بالنجاح، واستجابت المريضة للعلاج بشكل جيد.

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وتمت متابعة المريضة بالعناية المركزة بقيادة الدكتور محمد بازرعة وتماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد، وأتمت حجها وهي تتمتع بصحة وعافية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية جهزت فريقًا طبيًّا متخصّصًا بشكل دائم لاستقبال مثل هذه الحالات، لتسهيل تحويلها والإسراع في اتخاذ القرارات لتقديم خدمة أفضل للمرضى، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا وإمكانيات كبيرة.

ويأتي ذلك بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.