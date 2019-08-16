مدير حرس الحدود: نجاح موسم الحج يعزِّز مكانة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي

رفع مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، عن الفريق البلوي تأكيده أنّ موسم حج هذا العام شهد تميُّزًا على مختلف الأصعدة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به حجاج بيت الله الحرام من القيادة الرشيدة، وقال: إنّ جميع أبناء الشعب السعودي يفخرون بما تقدمه حكومة المملكة من أعمال جليلة للحجاج.

وأضاف: «حكومة (خادم الحرمين الشريفين) سخّرت الموارد والطاقات لتسهيل أداء الحجاج لهذا الركن العظيم بكل راحة وأمان وطمأنينة، ولا تدخر في ذلك أي جهد حتى مغادرة الحجيج إلى بلدانهم وهم يحملون مشاعر الشكر والامتنان والعرفان لهذه القيادة التي مكنتهم من أداء فريضتهم بكل سهولة ويسر». مشيدًا بما شاهده ولَمَسه العالم أجمع من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الحكيمة، مؤكدًا أنَّ هذا النجاح يضاف إلى نجاحات المملكة على الأصعدة كافة، ويعزز مكانتها الريادية كقائدة للعالم الإسلامي.

ونوّه بتضافر جهود جميع قطاعات الدولة الحكومية منها والأهلية، حيث تكاملت منظومة العمل الأمني والخدمي بتنسيق تام وتعاون لا نظير له لتنفيذ الخطط وتسخير الإمكانات المادية والبشرية والآلية واستخدام أحدث التقنيات في سبيل خدمة الحجاج، وتحقيق رضاهم، وهي المهمة السامية التي اختص الله عزّ وجل بها بلادنا الغالية حكومةً وشعباً سائلاً المولى عز وجل، أن يحفظ للبلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.