بالصور.. «أمن المنشآت» بالمدينة المنورة يستقبل طلائع الحجاج بالورود

قامت قوة أمن المنشآت بالمدينة المنورة اليوم الجمعة، بتوزيع الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمين إلى المدينة عبر قطار الحرمين السريع. في السياق ذاته، أكملت إدارة أمن المنشآت بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام، باستنفار طاقاتها البشرية لتقديم خدماتها على أكمل وجه حتى مغادرة ضيوف الرحمن، وذلك بمشاركة كافة الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة بالحج.

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