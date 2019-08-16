نقل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن محمد هادي جعفري، ولوالد وذوي الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب أمير المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًّا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكّدًا أنّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكّدين أنّ ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان ينقل تعازي الملك وولي العهد لذوي الشهيدين جعفري والحريصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.