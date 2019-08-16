أمير جازان ينقل تعازي الملك وولي العهد لذوي الشهيدين جعفري والحريصي

نقل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن محمد هادي جعفري، ولوالد وذوي الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب أمير المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًّا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكّدًا أنّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكّدين أنّ ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.