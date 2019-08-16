شباب يعتدون على بائعة في إحدى حدائق جازان.. ومحافظ العيدابي يوجه بسرعة ضبطهم

وجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري بسرعة القبض على شباب اعتدوا على امرأة تعمل في تأجير دراجات للأطفال بحديقة عامة في المحافظة.

وأكد محافظ العيدابي، ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدين الذين أقدموا على مضايقة المرأة والاعتداء على عملها وممتلكاتها في حديقة عامة، مشددًا على أهمية محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ووجه المحافظ الظافري، بدعم المرأة وتسهيل عملها بصورة لائقة ومناسبة لها .

يأتي هذا التوجيه بعد مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تصرفات سلبية قام بها عدد من الشباب في إحدى الحدائق العامة بمحافظ العيدابي شرق منطقة جازان تجاه المرأة التي تعمل على تأجير عدد من الدراجات وألعاب الأطفال بالحديقة.