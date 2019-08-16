الإرياني: بيان الانتقالي يؤكد تجاهله لجهود المملكة وهذه أخطر نتائجه

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن بيان المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي تبذلها المملكة لاحتواء الأحداث في محافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها.

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وشدد الإرياني على أن المجلس الانتقالي يسعى للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

ورأى وزير الإعلام اليمني أن ما قام به المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلابًا على الحكومة الشرعية وتهديدًا للنسيج الاجتماعي وضرب المشروع الوطني فحسب، فأهم وأخطر نتائجه هو ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالميليشيا الحوثية.