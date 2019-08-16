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أرامكو وبتروناس تستأنفان العمل في مشروع بنجيرانج للتكرير بماليزيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، أن مشروع بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية استأنف العمل في وحدة تقطير الخام في مصفاته بماليزيا.
وأضافا أنه جرى تزويد الوحدة بالنفط الخام خلال الأسبوع الحالي.
ويتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة نفط طاقتها 300 ألف برميل يوميًّا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويًّا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا، بحسب “رويترز”.
وأُغلق المشروع، المعروف في الأصل باسم رابيد أو مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، في إبريل بعد حريق تسبب في تضرر وحدة إزالة الكبريت.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر استئناف التشغيل الشهر الماضي لكن تم تأجيله إلى أغسطس.
وقالا: إنه كان من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات في وحدة إزالة الكبريت أشهرًا؛ لذا عدلت المصفاة نوع الخام الذي تعالجه إلى النفط منخفض الكبريت مثل خام مربان الذي تنتجه من أبو ظبي.
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